Türkiye Gazetesi

Bolu’nun turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı yolundan şehir merkezine seyir halinde olan Serhat Kavak idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Halil yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonetten çıkarılan yaralı yolcu ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Direksiyonda sızdı, kaza yaptı yine de uyanmadı Samsun'da bir genç, traktör kullanırken sızıp kaldı, kaza yaptı. Buna rağmen uykusuna devam etti.