Türkiye Gazetesi

Şanlıufa'da Birecik-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada Suphi G.’nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz’in kullandığı 34 BJS 643 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin daha önce Gaziantep’te bir kazaya karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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