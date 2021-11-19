Türkiye Gazetesi

İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, radikal örgütlerden DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

9 AYRI ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikten sonra ülkeye giriş yaptığı belirlenen ve örgütle irtibatlı kişilerle ilişkilerini sürdürdükleri öne sürülen bazı şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen DEAŞ üyelerinin yakalanması için İstanbul’un Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Sancaktepe, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı İstanbul’da 11 ilçede düzenlenen operasyonla radikal terör örgütleri El Kaide/HAD ve DEAŞ ile irtibat halinde olan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Samsun'da 8 Iraklı DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi. Şüpheliler sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.