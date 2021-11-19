Türkiye Gazetesi

Taksim'de döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım Perşembe günü polis merkezine giderek iş yerlerinin soyulduğunu söyledi.

Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışma sonucunda döviz bürosunu soyan kişinin iş yeri çalışanlardan Serkan O. Olduğu belirlendi. Sabah erken saatlerde 3 aydır çalıştığı döviz bürosuna gelen Serkan O.'nun, kasadan çıkardığı 3 milyon lira değerindeki dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Serkan O.’nun ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken olaydan sonra evine gitmediği belirlendi.

Şüphelinin daha önceden kasiyerlik yaptığı, bir suç kaydının bulunmadığı ve cep telefonu kullandığı öğrenildi. Öte yandan kredi kartı veya banka kartı kullanmayan şahsın dijital bir iz bırakmadığı tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi tanıyanların ya da görenlerin 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunması istedi.

Çalışanlar döviz bürosunu soydurmadı, sahibi böyle teşekkür etti İstanbul Fatih'te 3 milyon lirayı kaptırmayarak gaspçılara direnen 2 döviz bürosu çalışanına iş yeri sahibi 10 bin dolar ödül verdi.

Zeytinburnu’nda sahte döviz basan iş yerine suçüstü: 40 milyon liralık dolar ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Zeytinburnu’nda bir iş yerine yapılan operasyonda 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ve para basımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Kiraladığı iş yerini darphaneye çeviren sabıkalı Y.Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.