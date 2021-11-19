Türkiye Gazetesi

Kestel’de yaşadığı öğrenilen Hasan K. (34) ve Hüseyin K. (31) isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölü'nde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova’dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı. Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı.

GÖLÜN DİBİNDE YAN YANA BULUNDULAR

Sahil Güvenlik ekiplerinin termal ısıya duyarlı sistemlerle yaptığı yer tespiti sonrası göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.

Kıyıya çıkarılan cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kayıp 2 kardeş İznik Gölü’nde aranıyor Bursa’nın Kestel ilçesinde ailesine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek kayıplara karışan 2 kardeş, çok sayıda jandarma ekibi tarafından göl etrafında arıyor.