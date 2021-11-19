Türkiye Gazetesi

Göz tansiyonu sebebiyle 2 yıl içinde 18 ameliyat geçiren 3 yaşındaki minik Mertcan, yüzde 80 görme kaybı oluşan sağ gözü için tedavi görmeye devam ediyor. Ilgaz ailesi, oğullarının ne zaman doktor görse ağlamaya başladığını ve 19'uncu ameliyat için beklediklerini belirterek Mertcan'ın sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

SÜREKLİ İSTANBUL'A GİDİP GELİYORLAR

Kastamonu kent merkezindeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Ercan Ilgaz ile eşi Eda Ilgaz, 3 yaşındaki oğulları Mertcan'ın iki yıl önce gözünün şiştiğini ve sulandığını fark etti. Pek çok kez farklı doktorlara gitmelerine rağmen çocuklarının hastalığına teşhis konulamayan Ilgaz çifti, son olarak İstanbul’daki bir hastaneye gitti. Aile, hastanede yapılan kontrollerde minik Mertcan’da göz tansiyonu bulunduğunu öğrendi. Sağ gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşan Mertcan, İstanbul’da iki yıl içerisinde 18 ameliyata girdi. Yapılan tüm operasyonlara rağmen minik Mertcan sağlığına kavuşamadı. Tedavisi devam eden Mertcan için sürekli İstanbul’a gitmeleri gereken ve oğullarının sağlık problemi nedeniyle sorun yaşamaya başlayan aile, Mertcan'ın sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

19'UNCU AMELİYAT İÇİN BEKLİYORLAR

Mertcan'ın sürekli takip edilmesi gereken bir hastalığının bulunduğunu söyleyen baba Ercan Ilgaz, “Oğlum Mertcan hasta, gözlerinde yüksek göz tansiyonu var. Yüzde 80-90 görme engeli bulunuyor. İki yıldır uğraşıyorum hastanelerde. İstanbul’a gelip gidiyorum. Şu anda 18’inci ameliyattan çıktı, 19’uncu ameliyat için gün verecekler. Göz arkasında şu anda kanama var. Tansiyonu normale getirdik ama tüp koydular, o şekilde normale geldi. Fakat şu anda gözdeki kanamaya çözüm bulamıyorlar. Pazartesi günü Allah nasip ederse yine İstanbul’a gideceğim” dedi.

Ne tür bir hastalığı olduğu bulunamayan minik Mertcan, şu anda iki hastane tarafından takip ediliyor.

"ARTIK GÜCÜM KALMADI"

Tüm operasyonlara rağmen Mertcan'ın sağlığına kavuşamadığını belirten baba Ilgaz, “Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle tedavi sürecimiz başladı. İki yıldır uğraşıyoruz. Artık gücüm kalmadı. Gitmediğimiz hastane kalmadı. Ankara Hacettepe’ye, Gazi Üniversitesine, İstanbul Başkent, İstanbul Hastanesine, özel bir hastaneye de gittim. Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi görüyoruz. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de göz tansiyonuna bakıyorlar. Halen bir neticeye ulaşamadım, gözdeki kanama nereden ve neden kaynaklanıyor bulamadılar. Öncesinde göz tansiyonundan geliyor dediler. Göz tansiyonu şu anda normale dönmüş, 17 dediler. Olması gerekende 14 ila 15 arasındaymış. 17’yi çok iyi diyorlar. Şu anda gözdeki kanamanın nereden geldiğini bulamıyorlar. Onunla uğraşıyoruz” diye konuştu.

"ÜST ÜSTE AMELİYAT OLMAYA BAŞLADI"

Mertcan'ın bir ay içerisinde 2-3 kez üst üste ameliyat olmak zorunda kalmaya başladığını belirten Ercan Ilgaz, “Artık ben çocuğumun sağlığını karşılayamayacak duruma geldim. Her ay beni 4-5 defa İstanbul’a çağırıyorlar. Aylık 2-3 defa üst üste ameliyat olmaya başladı oğlum. Şu anda göz kanaması devam ediyor ve gözünü açamaz hale geldi. Ben, kendimde doğuştan engelliyim. Sol bacağımda 8 santim kısalık var, kalça çıkıklığım var. Aileme normalde bakabiliyordum ben, çocuğum hastalanınca zor durumlara düştüm. Artık oğlumun tedavisini karşılayamayacak duruma geldim. Ben bununla ilgili hayırseverlerden yardım talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Anne Eda Ilgaz, "Oğlumu susturmaya çalışıyorum, doktorları ne zaman görürse ağlıyor. Oğlumun sağlığına kavuşmasını çok istiyorum. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.

"OĞLUM KÖR OLMAKLA KARŞI KARŞIYA"

Oğlunun kör olmakla karşı karşıya kaldığını belirten Ilgaz, “Şu anda kanamaya çözüm bulamazlarsa korneayı kaybediyor, korneayı da kaybederse gözünü kaybediyor. Tamamen kör ölüyor, kornea olmayınca göz gidiyor. Diğer gözde de sıkıntı var ama görme ile ilgili sıkıntısı yok. Bir sıkıntı görüyorlar ama diğer göz daha acil ve sıkıntılı olduğu için devamlı sağ göze bakıyorlar. Sol göz ile şu ana kadar ilgilenmediler. Çünkü sol göz bizim için acil değil dediler. İleride nasıl bir operasyon yaparlar onunla ilgili bir bilgimiz yok. Çünkü devamlı sağ göze odaklanıyorlar” ifadesini kullandı.

"OĞLUMUN GÖZÜ YÜZDE 80 GÖRMÜYOR"

Anne Eda Ilgaz da çok zor bir süreç yaşadıklarına dikkat çekerek, “Oğlumun durumu kötü. Gözü yüzde 80 görmüyor. Hastanelere gidiyoruz. Şu anda iki hastane tarafından takip ediliyoruz, öncesinde çok fazla hastane dolaşmıştık. Oğlumun ne tür bir hastalığı olduğunu bulamıyorlar. Çocuk olduğu için, sürekli ürettiği için biz de tam olarak kesin ne olduğunu bilemiyoruz diyorlar. Bize de kesin bir bilgi veremiyorlar. Zaten ben konuşmaların yarısında bulunamadım. Oğlumu susturmaya çalışıyorum, doktorları ne zaman görürse ağlıyor. Oğlumun sağlığına kavuşmasını çok istiyorum. İnşallah sağlığına kavuşur” dedi.

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