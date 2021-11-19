Türkiye Gazetesi

Antalya’da bir halk otobüsüne binen iki kişi, maskelerini indirip darbuka eşliğinde şarkı söyledi. Kişilerden biri darbuka çalarken, diğeri ise ona eşlik etti. Otobüsteki yolcular ise eğlenceli anın tadını çıkardı.

DARBUKALI EĞLENCE

Şarkıdan şarkıya geçiş yapan kişilerin maskesini düzgün takmadığı görülürken, otobüse binen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

CEP TELEFONLARINA SARILDILAR

O anlar, yolculuk eden diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Koronalı hasta, ablasının HES kodu ile şehirlerarası otobüse bindi: Yakalanınca yaptığı oyunculukla pes dedirtti Ablasının HES kodu ile Ankara'dan Çorum'a seyahat eden şahıs, otobüsün Kırıkkale'de çevirmeye takılması sonrası yakalandı. Şahsın covid olduğu öğrenilirken, haberi yokmuş gibi davrandığı anlar pes dedirtti.

Türkiye'den 3 kıtaya otobüs ihracatı Türkiye’den ihraç edilen her 4 otobüsten 3’ünü üreten Mercedes-Benz Türk, dünyanın dört bir yanına otobüs ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor. Ekim ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke Fransa, İtalya ve Avusturya oldu.

İstanbul’da yolcu otobüsünde yangın çıktı: Tahliye edilen yolcular otoyolun kenarında bekledi İstanbul’dan Çorlu’ya gitmek üzere TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde ilerlerken lastiği yanmaya başlayan otobüs yolun kenarına çekti. Otobüste bulunan 21 yolcu panikle araçtan tahliye edildi. Araçtan tahliye edilen yolcular yaklaşık 1.5 saat TEM’de yol kenarında bekledi.