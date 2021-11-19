Türkiye Gazetesi

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi Şenel Yıldız adeta ölümden döndü. Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Şenel Yıldız (41), akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı. Bir anda ayının kendisine saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendisini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

KOLLARINA VE BACAKLARINA DİKİŞ ATILDI

Kollarından ve bacaklarından yaralanan Yıldız’ın feryadına köylüler yetişti. Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Yıldız'a dikiş atıldı.

AYI İLE GÜREŞEREK KURTULDU

Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, yaşadığı olayı anlattı. Elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını belirten Yıldız, "Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü" dedi.

Ayıların yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirten Yıldız, "Ayılar bu aylarda ağaçlardan dökülen meyvelere geliyor. O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

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