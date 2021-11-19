Türkiye Gazetesi

Adana’da tarlada bekçilik yapan bir adam, dinlenmek üzere gittiği kulübesinde oldu. Talihsiz adamın cesedi klübe önünden geçen bir çalışan tarafından bulundu.



ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesinde meydana geldi. Biber ve patlıcan tarlasında bekçilik yapan Zülfikar Uzundere (65) bugün öğleden sonra kulübesinde dinlenmeye çekildi. Bir süre sonra kulübenin önünden geçen bir kişi Uzundere’nin hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Uzundere’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Uzundere’nin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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