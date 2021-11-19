Adana'da mısır yılanı bulunduran bir kişiye para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla mısır (corn) yılanı getirildiğini belirledi.
Ekipler, takip sonucu yakaladıkları mısır yılanı bulunduran kişiye 5 bin 211 lira ceza kesti. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Arkadaşlarını etkilemek için yılanı ağzına soktu! Hayatını kaybetti Rusya’da bir çiftçi, karpuz tarlasında çalışırken bir yılan buldu. Bulduğu yılanı ağzına sokarak çevresindeki arkadaşlarını etkilemeye çalışan adam, yılanın dilini sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ölüm nedeni ise boğazının şişerek nefes almasına engel olması olarak belirlendi.
Züccaciyede yılan paniği! Deprem oluyor zannetti Kocaeli'de zücaciye mağazasına giren 1 buçuk metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı. İş yeri sahibi "Tabakları, tavaları salladı. Deprem oluyor zannettim ama baktım ki yılan girmiş, epeyce korktum" dedi.