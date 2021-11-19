Türkiye Gazetesi

Ankara'da yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşlarının arka bahçesinde dört kulaklı bir kedi gördü. Kediyi sahiplenen Döşemeci, ona "Midas" adını verdi, bir de sosyal medyada hesap açtı. Midas'ın, kısa sürede binlerce takipçisi oldu. Döşemeci, Midas'ı ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirterek "Ama kucağıma ilk aldığım an çok sevdim. İlk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık" dedi.

"75 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR"

Kediye ismini Frigya kralı Midas'tan esinlenerek verdiğini ifade eden Canis Döşemeci "Midas dört aylık. Bir aydır bakıyorum. Mahalledeki komşularım kediyi görmek için bana ziyarete geliyor" diye konuştu. Midas'ın takipçilerinin çoğunun yurt dışından olduğunu belirten Döşemeci "Bu özel kediyi insanların da görmesini istedim. Sosyal medyada iş çığırından çıktı. Takipçi sayısı bir haftada 19 bin, dört haftada 75 bini geçti" ifadelerini kullandı.

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

Eşi Cengiz Döşemeci de "Köpeğimiz Suzy ile çok iyi anlaştılar. Suzy onu seviyor, o da Suzy'i. Beraber yatıyorlar" sözlerini sarf etti. Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan da kediyi ilk gördüğünde çok şaşırdığını dile getirerek, bu genetik mutasyona çok ender rastlanıldığını söyledi. Aslan "Midas'ın farklı olarak kulak kepçeleri, kulak kanalına bağlı durumda. Açıkçası araştırmalarımda hiç böyle bir şeye denk gelmedim. Ayrıca çene kemiği birazcık daha geride, bu nedenle de sürekli olarak dili dışarıda duruyor. Fakat beslenmesine engel değil bu durum. Midas'ın kuyruğu diğer kedilerden birazcık daha kısa durumda. Bu da aynı şekilde genetik mutasyonun bir sonucu. Kesinlikle beyin yapısının da farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ilgili bir kedi. Çok yüksek sesle miyavlamayı kesinlikle tercih etmiyor" şeklinde konuştu.

CİNSİ: RUSSIAN BLUE

Büyüme hızı diğer kedilerle aynı olan Midas'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu dile getiren Aslan, kedinin "Russian Blue" cinsi gibi göründüğünü ifade etti. Midas'ı muayene ettikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yönetmeliği uyarınca kediye mikroçip takıldığını bildiren Aslan, Midas adına pasaport da düzenlendiğini söyledi.

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