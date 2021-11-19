Türkiye Gazetesi

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cansız bedeni çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

AĞACIN ALTINDA BULUNDU

Ormanlık alanda bir ağacın altında bulunan Müslüme'nin cenazesi, olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cenazesi buradaki ön incelemenin ardından, detaylı otopsi için akşam saatlerinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.

GAZETECİLERE İZİN VERİLMEDİ

Cenazenin morga alınışı sırasında gazetecilerin görüntü almasına izin verilmedi. Küçük kızın cenazesi, görüntü alınmaması için morgun arka kapısından içeriye alınırken, görevliler basın mensuplarının bu bölgeye geçişine izin vermedi. Bu arada olayla ilgili inceleme sürerken, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşler ile yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Aile fertlerinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Küçük Müslüme'den acı haber geldi Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10’uncu güne girilirken Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. 2,5 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Arama çalışmaları 10. gününde: Küçük Müslüme'den hala haber yok... Mersinli 2,5 yaşındaki yörük kızı Müslüme'nin, yaşadıkları çadırın önünde bisikletiyle oynarken kaybolmasının üzerinden 10 gün geçti. Küçük kız hiçbir yerde bulunamadı.

Mersin'de Müslüme'nin arandığı bölgede kan izi bulundu Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bölgede yapılan aramalarda bir kayanın üzerinde kan izine rastlandı.