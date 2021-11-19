Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebi ile Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu trafiğe kapandı. Karda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda tuzlama, ve kar küreme çalışması başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma ile yol, kısa süre sonra yeninden trafiğe açıldı.

Ekipler, kar yağışına karşı kent genelinde tedbirlerini arttırdı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.

3 kent kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı Kars, Ardahan ve Sivas’ta sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ise sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.