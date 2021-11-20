Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'nde A.A. (39) tarafından işletilen bir kafede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 adet Dijital Slot oyununun oynandığı kumar makinesi 2 farklı noktada ele geçirildi.

KUMAR MAKİNESİ TELEFON ŞARJ CİHAZI ŞEKLİNDE TASARLANMIŞ

Kumar makinelerinin telefon şarj cihazı şeklinde tasarlanması ise dikkat çekti.

Olay, Cumhuriyet Savcısına bildirilerek adli tahkikata başlanırken, şüpheli A.A ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adana’da kumar baskınında ilginç anlar: Yakalanınca çekirdek çitlemeye başladılar Adana’da emniyet güçleri tarafından yapılan kumar baskınında 39 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem başlatılırken 158 şahsa ise kumar oynamaktan 211 bin 88 lira para cezası kesildi. Yapılan baskınlarda kumar oynarken polise yakalanan iki şahsın çekirdek çitlemesi dikkat çekti.

Kumarhane baskınında camdan kaçmaya çalıştı Edirne'de, polis ekipleri kumarhaneye çevrildiğini tespit ettiği bir eve baskın düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve pandemi kurallarını hiçe sayan kişiler polisi karşısında görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı.