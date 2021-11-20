Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji, riskleri de beraberinde getiriyor. Sosyal ve ticari ilişkilerimizi yönettiğimiz bu platformlar, dolandırıcı ve fırsatçıların gelir kapısı olmaya devam ediyor. “Çekiliş ile para ödülü kazandınız”, “Pandemi destek ödemesi hesabınıza aktarıldı”, “Terör örgütleri ile bağlantınız ortaya çıktı, kurtulmak için x hesaba ödeme yapmalısınız”, “Nakit paraya ihtiyacınız varsa yardımcı olalım” bu örneklerden bazıları... Bankadan aradıklarını söyleyenlerden tutun da garantili bahis kuponu satanlara kadar yüzlerce yöntem kullanarak kişilerin hesapları boşaltılıyor. Bunların dışında gerçek kurumların taciz mesajları ve telefonları da olayın ayrı bir boyutu. Olur olmaz saat ve yerlerde neredeyse her gün bu tür tacizlere maruz kalınıyor. Bütün bu yaşananlar da, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı mı yoksa daha karmaşık hâle mi getirdiği sorusunu akıllara getiriyor. Uzmanlar ise yöntemlerin her gün çeşitlendiğini ifade ederek “Mutlaka teyit alın” ikazında bulunuyor.

ÖDÜL KAZANDINIZ

Son dönemde en fazla kullanılan yöntem olarak öne çıkıyor. Bu da kimlik avı kategorisine giriyor. Sosyal medya hesabınıza, e-Posta’nıza ya da cep telefonunuza “Yapılan çekiliş ile para ödülü kazandınız”, “5 yıldızlı otelde tatil kazandınız” gibi bir mesaj geliyor. Ödülü alabilmeniz için size gönderilen linke tıkladığınızda sizden kimlik bilgileriniz isteniyor. Bu bilgileri verdiğiniz durumda banka hesaplarınız veya kredi kartlarınız boşaltılıyor.

KRİZ FIRSATÇILARI

Borç içindeki insanların çaresizliğinden faydalanıyorlar. Ekonomik güçlüğe düşen, borcunu ödeyemeyenlere bir darbe de dolandırıcılardan geliyor. Sıkıntıdaki kurbana internet, telefon, posta gibi yollarla ulaşan dolandırıcılar, borçların ödenmesinde yardımcı olacak ödeme planları sunuyorlar. Gösterilen veya yatırılan teminatları da türlü şekillerde çalarak kayıplara karışıyorlar. Özellikle de kredi kartı borçlarını devralmayı vadeden dolandırıcılara rastlanıyor.

OLTALAMA

Bir diğer yöntem ise kurumsal şirketlerin e-Posta adreslerine gönderilen sahte mailler... Bu sahte e-Mail genelde rastgele kullanıcıların sıkça kullandıkları banka, kredi kartı şirketi, alışveriş siteleri veya e-Posta hizmeti sağlayan firmalardan gönderilmiş gibi gösteriliyor. Bir örneği yakın zamanda bir bankanın logosu kullanılarak gönderilen postada yaşandı. ‘Oltalama’ denilen yöntemle gönderilen maili açan şahısların banka hesaplarına, kişisel bilgilerine veya şifrelerine ulaşılabiliyor.

TERÖR OYUNU

Bu en bilinen yöntem. Sizi emniyetten aradığını söyleyen kişi “Terör örgütüne üyeliğiniz var” “Kara para transferinizde isminiz geçiyor” gibi iddialarda bulunuyor. Arka fonda telsiz sesleri ile polis olduğuna inandıran bir yöntem uygulanıyor. Sizden banka hesabınızda bulunan parayı başka bir hesaba aktarmanız isteniyor. Çok fazla rastlanan bu yöntem ile birçok vatandaş mağdur ediliyor. Parayı karşı tarafın hesabına gönderdikten sonra, sizi arayan telefon numarasına ulaşılamıyor.

SAHTE TATİL

“Erken rezervasyonda indirim fırsatı” söylemi ile kişilere ulaşılıyor. Tatil rezervasyon sitelerini bire bir kopyalayan fırsatçılar, sizden otel rezervasyon ücretini alarak, sahte bir belge gönderiyor. Rezervasyon yapıldığını düşünen kişi, tatil dönemi geldiğinde otel tarafından içeri alınmıyor.

VİRÜS VURGUNU

Pandemide devlet desteklerini fırsat bilen dolandırıcılar, cep telefonlarına “Pandemi ödemeniz hesabınıza aktarılmıştır” mesajı çekiyor. Burada size bir linki tıklamanız isteniyor. Link tıklandığı takdirde banka hesaplarına ulaşılıyor. Bunun için bankaların logoları da kullanılarak inandırıcılık artırılıyor.

REKLAMLAR

Instagram, Facebook gibi uygulamalara reklam veren dolandırıcılar “X marka otomobil kazanma fırsatı” linki ile vatandaşlara ulaşıyorlar. ‘Dolandırıcılar, reklama tıklamanız durumunda sizden kimlik ve hesap bilgilerinizi istiyor. Ardından kimlik bilgilerinizi ele geçirip hesabınızdaki paraları alıyorlar.

GARANTİ KUPON

Bu yöntemde de maç sonuçlarını önceden bildiklerini iddia eden fırsatçılar, vatandaşlardan para topluyor. Sosyal medya profillerinde para ve lüks hayat gösterimi ile kurbanlarını etkiliyorlar. Maç sonuçlarını belli bir ücret karşılığında kişiye gönderiyorlar. Bunun karşılığında da yüklü bir miktarda para talep ediyorlar.

BİR YILDA 17 BİN SAHTEKÂR YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre ihale yolsuzluğu, para ve belge sahteciliği, vergi kaçakçılığı, tefecilik ile nitelikli dolandırıcılık suçlarının faillerini yakalamak amacıyla geçen yıl 357’si planlı olmak üzere 6 bin 116 operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 bin 609 şüpheliden 1.065’i tutuklandı. Suç gelirleriyle mücadele çerçevesinde 464 operasyonda şüphelilerin suçtan elde ettikleri belirlenen 936 milyon 307 bin 928 lira ile 451 araca el konuldu.

İstanbul'da kredi kartı dolandırıcılarına operasyon İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde oto alım-satım dolandırıcıları, araçları devredemeden düzenlenen operasyonla çökertildi.