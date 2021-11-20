Türkiye Gazetesi

Radyo televizyon tamiri ile uğraşan ancak 1995 yılında cep telefonları çıkınca telefon tamirine geçiş yapan elektronik teknisyeni Ekrem Karagüdekoğlu'nun tutkusu cep telefonları haline geldi. 2010 senesinde ciddi bir şekilde koleksiyon yapmaya karar veren Karagüdekoğlu, evinin 2 odasını telefonlarına ayırdı.

Şu anda 150 farklı modele ait 2.779 adet telefon koleksiyonu bulunan 42 yaşındaki Karagüdekoğlu, bu koleksiyonuyla Guinness Dünya Rekorları'na başvuruda bulundu ve başvurusuna onay aldı. Koleksiyoner Karagüdekoğlu, 2010 senesinde 1.563 adet farklı cep telefonuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Almanyalı Carsten Tews’in rekorunu kırmak istiyor.

Karagüdekoğlu, eski ve hurdaya çıkmış telefonlarla sayıyı tamamlayıp Guinness'e başvurduğunu belirtti.

"KOLEKSİYON ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

Telefon koleksiyonunda hiçbir sponsor desteğinin olmadığını belirten elektronik teknisyeni Ekrem Karagüdekoğlu, "Radyo televizyon tamiriyle uğraşıyordum 1995 senesinde. Cep telefonu çıkınca anında geçiş yaptım. Ondan sonra cep telefonu teknik servisi olarak devam ettim ve şu anda profesyonel bir cep telefonu teknik servisim var. Koleksiyona ciddi şekilde başlamam ise 2010 senesinde oldu. 2010 senesinden önce de telefonlarım vardı ama 2010 senesinden sonra katlanarak, çığ gibi büyüyen bir koleksiyon oldu" açıklamasında bulundu.

MÜZE KURMAYI HEDEFLİYOR

Koleksiyonunda bulunan telefonları daha çok yurt dışından temin ettiğini söyleyen Karagüdekoğlu, "Guinness’e başvurumuzda 2.779 olarak kayda geçti. Bundan sonraki hedefim kısmet olursa bir müze. Hem ülkemizin tanıtımı için hem de dünyaya, insanlığa bir telekomünikasyon müzesi olarak bırakmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZE MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

Guinness’e bir buçuk ay önce başvuruda bulunduğunu ve 15 gün önce de onay aldığını vurgulayan telefon koleksiyoncusu, "150 tane birbirinden farklı marka var. Belli bir sayıyı yakaladıktan sonra bunları Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na taşımak istedim. Hem ismimiz, hem ülkemizin tanıtımı, hem de ülkemize bir madalya kazandırmak açısından. Baktım ki orada bir rekor var. Bizim eski telefon depoları var, hurdaya çıkmış telefonlar var. Onlardan da aldım, üzerini tamamlayıp sayıyı bu seviyeye çekip Guinness’e başvurumu yaptım" ifadelerine yer verdi.

Karagüdekoğlu, bundan sonraki süreçte hakem heyetini davet edeceklerini veya kanıtları internet sitesine yükleyeceklerini ve Guinness'in hakem göndereceğini belirterek, "Bu şekilde paslaşarak, karşılıklı istişareyle sertifikayı inşallah alacağız. Sanıyorum ki 15 gün ila 1 ay içerisinde sonuç belli oluyor" dedi.

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