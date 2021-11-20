Türkiye Gazetesi

Renkli karnabaharlar Samsun'un Bafra Ovası'nda yetiştiriliyor, tüm Türkiye'ye ve yurt dışına gönderiliyor. Bir tohum şirketinin projesiyle üretimine başlanan renkli karnabaharlar, görenleri hem şaşırtıyor hem de herkesin ilgisini çekiyor. Beyaz dışında sarı, turuncu, yeşil ve mor renklerdeki karnabaharlar, en başta çocuklara sebzeyi sevdirme düşüncesiyle yetiştirilse de günümüzde lezzeti ve besin değeri ile de beyaz karnabaharın 1 adım önüne geçiyor.

GDO VEYA BOYA KULLANMIYORLAR

Renkli karnabaharları görenlerin en çok GDO ve boyama konusunda endişe duyduğunu ifade eden ıslah deneme uzmanı Engin Aslan, "Türkiye’de sürekli olarak beyaz karnabahar tüketiliyor. Yararlı bir sebze olan karnabaharın sofralarda daha çok yer alması için ve özellikle çocukların karnabahar tüketme alışkanlığını kazanması için renkli karnabahar çalışması başlattık. Tarlamızda beyaz haricinde mor, turuncu, yeşil ve sarı olmak üzere 4 farklı renkte karnabahar üretiyoruz" dedi.

Renkli karnabahar hakkında en çok 'GDO' sorusu al ‘Bunları boyadınız mı, bunlarda GDO mu var?’ gibi sorular geliyor. Ürünlerimizde boya ve GDO yoktur. Sadece geleneksel ıslah yöntemi ile bu ürünleri yetiştiriyoruz" dedi.

Avrupa’da ve ABD’de oldukça fazla tüketilen renkli karnabaharlın kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye’de de yaygın hale geleceği öngörülüyor.

"RAĞBET ÇOK, TALEBE YETİŞEMİYORUZ"

Ürünlere beklediklerinden çok talep aldıklarını dile getiren Engin Aslan, "Ürünlerin lezzetlerinde de beyaz karnabahara göre fark var. Renkli karnabaharlar beyaza göre daha yumuşak, asit oranı daha düşük ve içerisindeki besin değerleri daha yüksek. Ayrıca turuncu olan karnabaharda havuçta da bulunan betakoratin oranı daha yüksek. Bu da ekstra besin değerine yol açıyor. Mor karnabaharın da diğerlerine göre besin değeri daha yüksek" açıklamasında bulundu.

"Renkli karnabaharları 3 yıldır deneme çalışması yapıyoruz" diyen Aslan, "İlerleyen yıllarda Türkiye’nin birçok noktasında, birçok market ve manavında renkli karnabaharlara denk gelinecek. Ürünlere şu anda beklentimizden daha çok talep geliyor. Gönderdiğimiz halciler 2 kasa aldıysa bir dahaki sefere 4 kasa istiyor. Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız ve taleplere yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"RENKLİ KARNABAHARLAR DAHA PAHALI"

Tonaj ve tohum farkı nedeniyle renkli karnabaharların beyaz karnabaharlardan daha pahalı olduğunu belirten Aslan, "Biz 55 dekarda üretim yapıyoruz. Her yıl üretim sahasını genişletiyoruz. Renkli karnabaharlar, beyaz karnabaharla göre daha pahalı. Bu da tohumlarının daha pahalı ve tonajlarının arazide düşük olmasından kaynaklanıyor. Beyaz karnabaharın hal fiyatı 3 TL ise renkli karnabaharların en az 5 TL olması gerekiyor" dedi.

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