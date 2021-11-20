Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mücahit B.'nin (68) tek başına yaşadığı evinde iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yalnız yaşayan adam, alevlerin arasından zorlukla dışarıya çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri ise durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi.

YANAN EVİNE ODUN ATTI

Yangın esnasında bir amatör kameraya ev sahibinin yanmakta olan evine odun parçası attığı anlar yansıdı. Şaşırtan görüntülerin ardından yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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