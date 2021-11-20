Türkiye Gazetesi

Antalya’da turizm sezonunun sona ermesiyle sahiller sakin bir havaya büründü. Çok az sayıda yabancı turist güneşli havanın tadını çıkarırken, halk arasında "plaj definecileri" olarak adlandırılan defineciler detektörlerle sahilleri tarıyorlar.

DEDEKTÖRLE SAHİLİ TARIYORLAR

Halk arasında "plaj definecileri" olarak adlandırılan işi yapan Mehmet Deniz ve İbrahim Uysal dedektörle sahili tarıyor. Deniz ve Uysal, turistlerin meraklı bakışları altında dedektör ve çapayla plajda değerli metalleri arıyor.

20 YIL ÖNCE BAŞLADI

Mehmet Deniz, 20 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduktan sonra boş vaktini değerlendirmek için dedektörle sahilde metal aramaya başladığını söyledi.

“KİMİ ZAMAN BİRKAÇ SAAT KİMİ ZAMAN İSE AKŞAMA KADAR SÜRÜYOR”

Turizm sezonunun dışında sahilde dedektör yardımıyla arama yaptığını belirten Deniz, "Emekliyim. İçki içmem, kumar oynamam, buralarda vakit geçiyorum. Bu işi zevkime göre yaparım, kafama göre takılırım. Hava durumunu takip ederim, dalgalı günün ardından arabama biner istediğim sahile giderim. Kimi zaman birkaç saat kimi zaman akşama kadar takılırım" dedi.

“EN ÇOK BULDUĞUMUZ RUS PARASI”

Antalya'daki tüm plajlarda arama yaptığını anlatan Deniz, "Gittiğim yerde tüm sahili baştan sona iki kere dedektörle tararız. Dedektörün sinyal verdiği yeri kazıp bakarız. En çok bulduğumuz Rus parası oluyor. Bazen kolye kırığı, küpe ve yüzük de denk geliyor. Euro bulursak bozduruyoruz, altın bulursak satıyoruz. Diğer metal paraları kiloyla hurdacıya veriyoruz. Bozuk para dışında birkaç sefer cep telefonu buldum" diye konuştu.

“HARCADIĞIM YAKITA DEĞMİYOR”

Yaptığı işten büyük bir kazancının olmadığını dile getiren Deniz, "Bu iş benim en büyük hobim. Buradan kazanıp kazanmadığım önemli değil. Kazanabildiğim zamanlar olmuştur ama toplamda baktığımızda aracımla buralara gelmek için harcadığım yakıta yetmez" dedi.

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