Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinden bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, dehşeti yaşattı. 3 aracı biçen kamyon şoförü, 25 yaşında genç bir kadının ölümüne, bir anne ve oğlun da ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. Yaralıların hastanede tedavi altına alınmasının ardından talihsiz anne de hayatını kaybetti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE GENÇ KADIN ARAÇTAN FIRLADI

Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince, bariyerleri aşarak karşı yöne Ankara istikametine geçti. Sürücünün durduramadığı kamyonu, 34 BGV 965 plakalı plakalı cip olmak üzere 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cipte bulunan 25 yaşındaki bir kadın, araçtan fırladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan anne ile çocuğu da ağır yaralandı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK KİTLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan anne ile çocuğu sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan anne ile çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan annenin de hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olaya tanık bir sürücü Muhammet Akçakaya, dehşet anları anlattı. Akçakaya, "Kamyon Edirne istikametine gidiyordu. Diğer araç da normal seyrinde devam ediyordu. Kamyon bu araca vurunca arabayı çevirdi. Arkada oturan kadını kenara attı. Kadın öldü. Bir çocuk vardı" dedi.

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi, 3 araç birbirine girdi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle zincirleme trafik kazası meydana gelirken 3 araç birbirine girdi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza, yaralılar var Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Muğla’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da Birecik yolunda meydana gelen kazada otomobil şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken alınan bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti.