Türkiye Gazetesi

Antalya'da bir kaza yürekleri dağladı. Babanın yanlışlıkla evlat katili olduğu kaza yürekleri dağladı. Serada çalışan babanın geri manevra sırasında aracıyla çarptığı ikizlerinden biri öldü, diğeri yaralandı.

TÜP BEBEK YÖNTEMİ İLE ANNE BABA OLMUŞLARDI

Muhammet Kaya, eşi ve ikiz çocukları Araf ve Aras Kaya (3) ile Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'ndeki seraya çalışmaya gitti. Kaya, burada, plakası henüz öğrenilemeyen pikapla geri manevra yapmak isterken ikiz çocuklarına çarptı. Durumu fark eden aile, yaralanan ikizleri Muratpaşa ilçesindeki özel hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen çocuklardan Araf hayatını kaybetti, Aras ise tedavi altına alındı.

Kaya ailesinin, tüp bebek tedavisiyle çocuklarını dünyaya getirdiği öğrenildi.

TEM’de can pazarı: 2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı Tem Otoyolu'nda, bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 aracı biçerek kazaya sebebp oldu. Kazada, 25 yaşındaki genç bir kadın ve hayatını kaybederken, anne ve çocuğu ağır yalandı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne de hayatını kaybetti.

4 yaşındaki çocuk babasının kullandığı arabanın altında can verdi Zonguldak'tan kahreden bir haber geldi. Bir baba kullandığı işçi servisini evinin önüne park ederken kazara 4 yaşındaki oğlunu ezdi.