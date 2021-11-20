Türkiye Gazetesi

Edirne'ye sabahın erken saatlerinde gelen ve alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları havanın kararmasıyla birlikte ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine dönüyor. Gelen Bulgar vatandaşları, esnafın yüzünü güldürüyor.

Bulgaristan vatandaşlarını ağırlayan esnaf, ekonomik canlılığın bu şekilde devam etmesini istiyor.

"2 SAATE YAKIN BEKLEYECEĞİZ"

Bulgaristan gümrüğünde işlemlerin uzun sürdüğünü ifade eden Bulgaristan vatandaşı Erkan Ali Osman, tahminen 2 saate yakın bekleyeceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Sabri Erkenadım da, Edirne'ye hem ziyarete hem de alışverişe geldiğini belirtti. Kapıkule'de hafta sonları yoğun kuyruk yaşandığına dikkati çeken Ceyhan Erdur da, zaman zaman işlemlerin uzadığını öne sürdü.

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda tır yandı, trafik felç oldu Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden bir tırda yangın çıktı. Yangın sonrası trafik ise adeta felç oldu, 5 kilometrelik kuyruk var...

Kapıkule’de gurbetçiler akın akın geri dönüyor Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.