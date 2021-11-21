Türkiye Gazetesi

Siverek-Diyarbakır karayolunun 40’inci kilometresinde kırsal Altaş Mahallesi yakınlarında Siverek istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan otomobil, tali yoldan ana yola girmeye çalışan ve otomobile çarptı. Meydana gelen kazada Bedir G. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Siverek ve Diyarbakır’dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri ardından Diyarbakır’ın çeşitli hastanelerine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Bedir G., Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TEK TARAFLI TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası Siverek-Diyarbakır karayolu yaklaşık bir saat tek taraflı trafiğe kapanırken, araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile karayolu tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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