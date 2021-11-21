Türkiye Gazetesi

Maltepe D-100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü seyir halindeki lüks aracı sıkıştırdı. Kazadan kaçınmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç sürücüsü başka bir araca çarparak takla atmasına neden oldu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza saat 02.30 sıralarına Maltepe D-100 Karayolu Gülsuyu köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü yabancı plakalı lüks aracı sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç sürücüsü ise Tevhide Ç. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tevhide Ç. yönetimindeki araç takla attı. Yaşanan kaza sırasında araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.



Tevhide Ç yönetimindeki takla atan araç

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen, makas atarak ilerleyen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi sağlık ekipleri ambulans ile çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazadan dolayı D-100 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yol bakım ekiplerinin Kazaya karışan araçlardan dökülen akaryakıtı temizledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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