Türkiye Gazetesi

Bayraklı ilçesinde, bir grup arkadaş evde eğlendikten sonra dışarıya çıktı. Dışarı çıkan arkadaş grubuna seyir halindeki bir ticari taksi içerisinden silahla ateş açıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu arkadaşının evine misafirliğe geldiği ileri sürülen Ahmet Soyubol (24) yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Soyubol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri adreste incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Soyubol’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Soyubol’un arkadaşları da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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