Türkiye Gazetesi

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde dün akşam saatlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Van'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yolda temizleme çalışması yaparken, yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve belediye yetkileri ile Bahçesaray'da yapılan çalışmaları incelemek üzere ilçeye gitti.

"TEHLİKE OLMASI HALİNDE YOLLAR ULAŞIMA KAPATILACAK"

Vali Bilmez, "Karayolları Bölge Müdürlüğünün analizlerinde tehlike olması halinde yollar ulaşıma kapatılacak. Bazen tamamen bazen de günün belirli saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğünden talep gelmesi halinde Çatak ve Bahçesaray ilçe kaymakamlıkları tarafından fiili olarak tamamıyla kapatılacak. Her yıl alınan önlemler bu yıl daha tavizsiz bir şekilde uygulanacak" dedi.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı: Zirve beyaza büründü İstanbul'un yanı başında olması ile kısa süreli kış tatillerinin en uğrak noktalarından biri haline gelen Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe'de manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde zirveye çıkarak kartopu oynadı.

Kastamonu’da kar yağışı yolu kapattı Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açıldı.