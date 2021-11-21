Türkiye Gazetesi

21 Kasım 2021 hava durumu tahmin raporu açıklandı, Meteoroloji illeri tek tek uyardı. Kasım ayının son günlerinde hafta sonu planı yapanlar hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, birçok ilde de sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'te sağanak yağış beklendiği belirtilirken, bu bölgelerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini gösterebileceği uyarısında bulunuldu. Yurdun diğer kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 14

Van: Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı Van'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı: Zirve beyaza büründü İstanbul'un yanı başında olması ile kısa süreli kış tatillerinin en uğrak noktalarından biri haline gelen Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe'de manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde zirveye çıkarak kartopu oynadı.