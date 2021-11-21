Türkiye Gazetesi

Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldı” İfadeleri kullanıldı.

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