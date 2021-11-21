Türkiye Gazetesi

Kars'ta hava sıcaklığı geceleri eksi 12 dereceye kadar düştü. Araçların camları buz tutarken dereler dondu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar araba camlarını buzunu temizledi.

Havanın çok soğuk olduğunu söyleyen Erkan Umurberk, "Gece hava çok soğuktu Kars’ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi" şeklinde konuştu.

Geceleri eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak bekleniyor (21 Kasım 2021 hava durumu) Metoeorloji son dakika uyarısında bulundu, illeri tek tek açıkladı. Yurdun büyük bir bölümünde havanın açık geçmesi beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için sağanak ve kar uyarısı geldi. Marmara'nın ile iç ve doğu kesimlerde ise yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



