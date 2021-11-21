Türkiye Gazetesi

Mesaiye sürekli geç geldiği, internetten gazete okuduğu ve işi savsakladığı iddia edilen işçi işten atıldı. Konuyu İş Mahkemesi'ne taşıyan işçi, internetten gazete okumadığını savunarak, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair iddiaları reddetti.

Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi. İşçinin kararı istinafa götürmesi sonrası Bölge Adliye Mahkemesi, işten çıkarmaya gösterilen sebeplerin somut olarak ispatlanamadığı ve bu nedenle de geçerli veya haklı fesih olamayacağına karar vererek çalışanı işe iade etti. İşveren kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

YARGITAY ONADI, TAZMİNATSIZ KOVULMANIN ÖNÜ AÇILDI

Yüksek mahkeme, internetten gazete okuyan ve işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.

"Fesih bildiriminde adı geçen şahsın mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır" denilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu davranışın iş yeri kurallarına uymadığı sabit olmakla birlikte eylemin haklı fesih sebebi ağırlığında olmadığı ancak işverenin bu davranışı yapan işçi ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı: Bilgisayar kullanım saatleri dikkate alınacak Yargıtay, fazla mesai hesaplamasında çalışanın kullandığı bilgisayarın açılış kapanış saatlerinin de baz alınabileceğini söyleyerek emsal bir karara imza attı.

Vasıflı işçiyi asgari ücretle çalıştıran işverene Yargıtay şoku Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

Sözlü izin aldığı için kovuldu... Bir şok da Yargıtay'dan geldi Çalıştığı inşaat şirketinde şantiye şefinden sözlü izin alarak işe iki gün gelmeyen işçi tazminatsız kovuldu. Soluğu mahkemede alan işçiye bir şok da Yargıtay'dan geldi. Yargıtay da işçiye "Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın" dedi.