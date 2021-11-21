Türkiye Gazetesi

Kağıthane’de asayiş uygulamasında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan sürücü Ekrem A., Ali Rıza Ö., Murat M. Ve Şeref D.’nin üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda Şeref D.’nin ehliyetinin sahte olduğu tespit edilirken şüphelinin gerçek isminin Bayram D. Olduğu öğrenildi. Şüpheliye yapılan GBT sorgusunda sahtecilik,dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlar başta olmak üzere toplam 17 ayrı suçtan arandığı ve kesinleşmiş 17 yıl 5 ay hapis cezası ile 67 bin 440 lira adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.

SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Korsan taksicilik yapan araç sürücüsü Ekrem A.’nın üst aramasında ise uyuşturucu madde ele geçirilirken alkol testinde de 0.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise satışa hazır 2 adet bonzai, narkotik madde için kullanılan 1 adet bong ve ilk yardım çantası içinde 23 adet “taş kokain” olmak üzere toplam 8,50 gram uyuşturucu madde ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü Ekrem A.’ya 11 bin 700 lira trafik cezası kesilirken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram D. ve Ekrem A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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