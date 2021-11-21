Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesine 2020 yılının başında yaptığı ziyaret sırasında 'Türkiye’nin en küçük ilçesi' olan Çelebi'ye doğalgaz ulaştırılacağı sözünü vermişti. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe doğalgaza kavuştu. Yaklaşık bin nüfuslu ilçenin yüzde 80’i doğalgaz kullanmaya başladı. İlçede yaşayan vatandaşlar ise en çok soba ve kömür derdinden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Delice, Keskin, Çerikli ve Çelebi ilçelerine verdiği doğalgaz sözünün yerine getirdiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERDE KALMADI"

Kırıkkale halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Can, "Cumhurbaşkanımıza Kırıkkale ve Çelebi halkını temsilen teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın gayretleri bugün meyvesini verdi. İlk olarak doğalgazın gelmesi özellikle ablalarımız, teyzelerimiz, yaşlılarımız için bir velinimet. İkincisi, yatırım anlamında doğalgazın gelmesiyle Çelebi’nin çehresi değişecek. Buraya süt fabrikası tesisleri kuruldu, Adalet Bakanlığı cezaevleri işletecek. Burada tarımcılık ve hayvancılık gelişiyor ve doğalgaz ile birlikte ciddi yatırımcı çekecek. Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmadı, sözü yerine geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının başında Çelebi ilçesi için doğalgaz sözü vermişti.

İLÇENİN YÜZDE 80'İ DOĞALGAZA KAVUŞTU

İlçende yüzde 80'inin doğalgaz kullanmaya başladığını dile getiren Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, "Cumhurbaşkanımız ilçemize doğalgaz sözünü vermişti. Bugün de doğalgazımızı ilçemize getirdik. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum. Şu anda doğalgazımızı yaktık. Vatandaşlarımız da şu anda doğalgaz kullanmaya başladı. İlçemizin yüzde 80’ine doğalgazı vermiş durumdayız. İnşallah 2020 senesinin Mayıs ayında da ilçemizin tamamını doğalgaza kavuşturacağız" diye konuştu.

Artan fiyatlar geri dönüşü başlattı: Doğalgazlı evlere soba kuruluyor Artan doğalgaz ve kömür fiyatları nedeniyle sobaya geri dönüş başladı. Kalorifer kömürü fiyatlarının yükselmesiyle birlikte odalarının birini sobaya çeviren vatandaşlar, 2 hafta arayla soba ve malzemelerine zam gelmesi nedeniyle zorlanıyor.

Türkiye’nin yüzde 82’si doğalgaz ile ısınıyor Kış aylarında doğalgaz arzı konusunda herhangi bir problem yaşanması beklenmezken diğer yandan ülke geneline doğalgaz konforunun yaygınlaştırılması için gerekli altyapı yatırımları süratle hayata geçiriliyor.