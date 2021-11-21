Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesinde eşi ve iki çocuğu ile hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir vatandaş kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamının alınmadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü.

O sıra eşi ve çocuklarının bağrışlarına aldırmayan kızgın adam hastaneyi birbirine kattı. Hastane güvenlik görevlileri ve orada bulunan vatandaşların olaya müdahale etmesiyle olay daha fazla büyümeden durduruldu.

Yaşanan o tartışma ise orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde garip dolandırıcılık: Sabaha kadar evine yemek siparişi gönderdiler Beylikdüzü’nde sanal ortamda kişisel bilgileri paylaşılan şahıs bilinmeyen bir numara tarafından aranarak rahatsız edildikten sonra sabahın ilk ışıklarına kadar evine yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişleri geldi. Talihsiz adam o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.