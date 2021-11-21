Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta bir dağ yolunda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Söz konusu noktada, 70 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın başsız cesedi bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi’ndeki dağ yolunda ceset ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Olayın olası faili ya da failleri hakkında çalışma başlatıldı.

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