Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Geylani Mahallesi'ndeki arazida hurda toplayan bir kişi, çanta içerisinde cenin buldu. Şahsın haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaklaşık 5 aylık olduğu tahmin edilen cenin, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, cenini bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Cenin pozisyonuyla toprak altından sağ çıktı, arkadaşının son bakışını unutamıyor Adana’da su kuyusu açma çalışmasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve 6 saat sonra kurtarılan Mehmet Yalın adlı işçi hastaneden taburcu edildi. Dehşet anlarını anlatan Yalın, “Ben toprak kayınca cenin pozisyonu aldım ve topraksız kısımdan nefes alarak hayatta kaldım arkadaşımın bana son bakışı gözümün önünden gitmiyor” diyerek ağladı.

İstanbul'da bir caminin bahçesinde bebek cesedi bulundu İstanbul Başakşehir’de bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bebek cesedi bulundu. Polis bebeği bırakanların peşine düştü.

Babasının dövdüğü 3 aylık bebek hayatını kaybetti Antalya’da 3 aylık bebeğin babası tarafından dövülerek hayatını kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.