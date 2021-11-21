Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 21 Kasım koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre son 24 saatte 350 bin 163 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı. Can kaybı ise 195 kişi olarak bildirildi.

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 771 bini geçti ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 771 bin 15'e yükseldi. California eyaleti vaka sayısı ve ölüm oranında ilk sırada.

Uğur Şahin: Her yıl 1 kez koronavirüs aşısı yapılması yeterli Alman gazetesine konuşan BioNTech’in kurucu ortaklarından olan Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısıyla ilgili öngörülerini paylaştı. Şahin, koronavirüs aşısının her yıl 1 kez yapılmasının yeterli olacağını söyledi.