Türkiye Gazetesi

Trabzon'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Tıbbi Biyokimya Uzmanı Doktor Nizar Türker, bir süre önce Covid-19'a yakalandı. Fatih Devlet Hastanesinde yaklaşık 2 ay önce tedavisine başlanan Türker, durumu ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yoğun bakım servisine kaldırıldı. 42 yaşındaki doktor bugün hayatını kaybetti.

DUALARLA UĞURLANDI

Türker için Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü de Türker'in vefatı sonrası sosyal medya hesabından sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Doktor evine giren hırsız tarafından vuruldu Bursa'da hırsız dehşeti! Eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz evine giren hırsız tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Göz hastalıkları doktoru uyardı: 3 Covid hastasından birinde görülüyor Koronavirüsün göz sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirten Dr. Yusuf Yıldırım, maske ve mesafe tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarının artacağını söyledi. Yıldırım, "Genellikle 3 Covid hastasından bir tanesinde gözüküyor, ancak vatandaşlarımızın her göz kaşıntısını, sulanmasını veya kızarıklığını koronavirüse mal etmemesi gerekir” dedi.

Mersin'de pompalı tüfek dehşeti: Doktor meslektaşına kurşun yağdırdı Mersin'de aralarında sürtüşme olduğu öğrenilen iki doktorun kavgasında kan aktı. Doktorlardan biri pompalı tüfekle meslektaşını vurup ağır yaraladı.