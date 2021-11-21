Türkiye Gazetesi

Trabzon'da bulunan Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürüyen bir genç kız birden bire köprüye çıkıp kendini attı. Görenlerin dehşete düştüğü olayda talihsiz kızın öldüğü belirlendi.

GENÇ KIZIN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Alınan bilgiye göre, ilçenin Atapark mevkiinde bugün akşam saat 20.45 sıralarında 25-30 yaşlarında olduğu öğrenilen genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sevgilisi tarafından terk edildiği için alt geçitten atladı Adana'da iddiaya göre 21 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla hastaneye gitti.

Tutuklanacağını duyunca, 2. kattaki mahkemeden aşağı atladı Ankara'da bir zanlı, yaralama suçu sebebiyle çıktığı mahkemede tutuklanma kararını duyunca, 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı atladı.