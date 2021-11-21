Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bir ailenin yuvasını darmadağın etti. Eşi ve çocuğu ile yolda seyir halinde olan bir baba, bir anlık dikkatsizlikle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine aracı bariyerlere çarpan talihsiz adam hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne ve çocuk ise yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi YSE Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli’den Antalya istikametine doğru ilerleyen Halil Köşen idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri sürücü Halil Köşen’in hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından Köşen’in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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