Türkiye Gazetesi

Avcılar'da öfkeli koca dehşet saçtı, önce evi ateşe verdi sonra intihat etti. Korkunç olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Üner Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı binanın 5. katında eşi ve bir çocuğuyla birlikte yaşayan H. A., henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip evini yaktı.



KARISI VE ÇOCUĞU BALKONDAN KAÇTI

Bu sırada dumandan etkilenen eşi ve çocuğu yan taraftaki komşularının balkonundan içeriye geçti. Evde tek kalan şahıs ise kapıyı üstüne kilitleyerek elindeki silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadın ve çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde H. A., içeride ölü olarak bulundu.



Yaşanan olayda hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



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