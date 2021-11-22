Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Ev kazaları her yaş grubunda görülebiliyor. Ancak haberlerde maalesef sık sık camdan düşen, kendini yakan, kesici aletle kendini yaralayan hatta oyun oynarken çamaşır makinesine saklanması sonucu hayatını kaybeden minikleri okuyoruz. Zamanının çoğunu evde geçiren küçük çocukların çevrelerini keşfetme ve öğrenme konusundaki merakı, devamlı hareket etmeleri, her şeyi ağzına götürme alışkanlıkları sebebiyle kazaya uğrama riskini artıyor. Türkiye’de araştırmalara göre 5 yaşından küçük çocuklardaki yaralanmaların yüzde 54’ü ev ve çevresinde gerçekleşiyor. İstenmeyen olayların önüne geçmek için ise şüphesiz ebeveynlere büyük iş düşüyor. Küçük çocuklar kendilerine neyin zarar vereceğini anlamayacağı için yuvanızı mümkün olduğunca tehlikelerden arındırmanız gerek.

Peki başınıza istenmeyen bir olay geldiğinde nasıl bir yol izlemelisiniz biliyor musunuz?

ŞARJ KABLOLARINI ÇEKİYOR MUSUNUZ?

Çoğu yetişkin evde prizler için önlem alsa da sürekli kullanıldığı için genelde şarj kablolarını fişe takılı olarak ‘unutuyor’. Ancak bebeğinizin şarj kablosunu kaşla göz arasında ağzında çiğneme ihtimalini unutmamalısınız. Eğer böyle bir şey yaşandı ve çocuğunuzu elektrik çarptıysa hayat kurtaracak ayrıntıları da bilmelisiniz. Çocuk hâlen elektrikle temas hâlinde ise çocuğa dokunmadan elektrik panelinden elektriği kesmelisiniz. Bu yapılamıyorsa bir parça tahta veya kuru kalın kumaş yardımıyla çocuğunuzu elektrik kaynağından uzaklaştırmalısınız. Elektrik yanığının şiddeti vücutla elektriğin temas süresine, akımın gücüne ve tipine, elektriğin vücudun neresinden girdiğine bağlı olarak değişir. Her ihtimalde doktora gitmeyi ihmal etmeyin.

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EYVAH HAPI YUTTU!

1 yaş civarındaki bebeğinize ‘bebek’ deyip geçmeyin. Büyüklerin her hareketini merakla inceleyen bebeğiniz artık sizi taklit ediyor! Bu yüzden yanında ilaç yutmamaya özen gösterin. İlaçlar tekrar ambalajına konulup çocukların ulaşamayacağı bir yere konulmalı. Çocuğunuzun bir yaştan büyük olsa bile rengârenk hapları ‘şeker’ sanacağını unutmayın! Ona anlayacağı şekilde ‘ilacı’ ve ‘ne zaman, niye’ içildiğini anlatın.

Eğer çocuğunuz ilaç içerse “Zaten bir tane hap yutmuş/ Kusturdum/ Yoğurt yedirdim/ Bir şey olmaz…” demeyin. Bunlar çocuğunuza istemeden zarar verecek kelimeler. Çocuğunuzun ilacı içtiğinden sadece şüphelenseniz bile riske atmadan hemen en yakın acil servise gitmelisiniz. Acile giderken ilacın kutusunu, paketini, şişesini, yere düşen tüm ilaç parçalarını, içmiş olabileceği yakındaki diğer tüm ilaçları, reçeteyi kısacası ilaca ait her şeyi panik yapmadan yanınıza almalısınız. İlacın adını bir kâğıda yazıp götürmeyin.

EN ÇOK KAZA MUTFAKTA

Eğer evde hareketli bir bebeğiniz varsa ocağın ön tarafında yemek pişirmeyle tehlikeye davetiye çıkarıyor olabilirsiniz. Mümkün olduğunca arka gözlerinizi kullanmalısınız. Haberlerde sıklıkla “küçük çocuk süt kazanına düştü” gibi haberlerle karşılaşmışsınızdır. Maalesef mutfak kazalarında en çok yaşanan yanık vakaları. 5 yaş altındaki çocuklarda, sıcak içeceklerden dolayı oluşan lokal ya da ciddi yanıklar çok sık görülür. Erişkin biri için sıcak olarak değerlendirilmeyen bir içecek, bebekler ve çocuklar için ciddi deri yanığına sebep olabilir.

MUTFAKTAKİ 'YANICI' KAZALARDA NE YAPMAK GEREK?

Yanıklar hastanelerin acil servislerine başvuruların önemli bir kısmını oluşturuyor. Özellikle bebeklerin cildi çok hassas ve ince olduğu için çok kolay yanabilir. Bağışıklık sistemleri de tam gelişmediğinden iyileşme süreci uzun ve problemli olacaktır. Uzmanlar bebeklerde küçük alan gibi görünen bir yanık alanının hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bebeklerdeki yanıklar ihmal edildiğinde hayat boyu iz bırakabilir. Yanık üzerine diş macunu, yoğurt gibi uygulamalarından özellikle bebeklerde ve çocuklarda uzak durulması gerek. Yapmanız gereken sakin kalarak yanık bölgesini acilen soğutmak. 15 ila 20 dakika kadar yanık olan bölgeye su tutulması ağrıyı ve yanığın derinleşmesini önleyecektir. Yanık bölgesini hemen her mutfakta olan streç filmle sarın. Bu yanık olan yerin mikrop kapmasını önleyecektir. Yapışabilecek hiçbir şey kullanmayın ve o bölgeye yapışmış giysi varsa müdahale etmeyin. Bu işlemleri uyguladıktan sonra en yakın acil kliniğinin yolunu tutun.

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