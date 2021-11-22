Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında arı sahibi olan ve kendi kovanlarından elde ettiği balı fuarlarda satmaya başlayan Adıyamanlı çiftçi Mehmet Yaşar Yiğit, katıldığı fuarlarda safran satıldığını ve fiyatının yüksek olduğunu görünce deneme amaçlı yetiştiriciliğe başladı. Kendi köyünde safran soğanlarını toprağa gömen Yiğit, ikinci yıl verim almaya başladı.

KİLOSU 100 BİN LİRADAN SATILIYOR

Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan, kimya ve ilaç sanayinde kullanılan safranın içinde bulunan antene benzeyen kırmızı renkli tepecikler kurutularak satılıyor. Ekimin ikinci yılında kilosu ortalama 100 bin TL olan safrandan 100 gram elde eden Mehmet Yaşar Yiğit, yaklaşık 1 dönüm üzerinde zeytin ağaçlarının arasına ektiği safrandan ise bu yıl yaklaşık 250 gram verim bekliyor.

Mehmet Yaşar Yiğit, geçtiğimiz yıl elde ettiği safranları ürettiği ballara katarak, ballarının aromasını zenginleştirdi ve daha yüksek fiyata sattı.

"1400 KÖK SAFRANI DENEME AMAÇLI EKTİM"

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, katıldığı fuarlarda gördüğü safranı üç yıl önce deneme amaçlı ektiğini belirterek, "Arıcı olduğum için safranı bal ile buluşturarak, katma değerini yükselterek bütçemize katkı sağlamayı amaçladım. Katıldığım fuarlarda kendi ürettiğim balı satıyordum. Orada safran satan kişileri gördüm. Safrana oradan bir merakım doğdu ve 1400 kök safranı deneme amaçlı ektim. Baktım çok güzel yetişiyor... İkinci yılda 100 gramlık safran elde ettik. Bu sene de 250 gram safran bekliyorum. Bunu bala katıp satıyorum. Araştırdığım kadarıyla 100 bin TL’ye satılıyor" dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ise, safranın dünyanın en pahalı tarım ürünlerinden birisi olduğunu belirterek, bu üretimle birlikte Adıyaman ikliminin safran yetiştiriciliğine uygun olduğunu gördüklerini söyledi.

Beypazarı'nda deneme amaçlı ekilen safran hasat edildi Ankara Beypazarı'nda deneme amaçlı safran ekildi. Bahçeye ekilen safran soğanlarının çiçek açmasıyla hasat yapıldı.

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