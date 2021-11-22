Türkiye Gazetesi

Muğla-Fethiye karayolunda Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesinde meydana gelen olayda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmadan sonra iki araçta yanmaya başladı. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildikten sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ticari aracın sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı bağlı Komando Taburu'nda görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş Çetin Torun, araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da bir binada yangın! Maddi hasar oluştu Muğla’nın Marmaris ilçesinde apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.