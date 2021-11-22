Türkiye Gazetesi

Türkiye sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre illerden de duyulan sarsıntı, korkuya neden oldu.

YİNE AYNI BÖLGE SALLANDI

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş, depremin merkezi yine Köprüköy olarak saptanmıştı. Bu depremde 5 kişi yaralanmış, Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini belirterek, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

HASARLI BİNALAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem fırtınasını ay tutulması mı tetikledi? 2021'inson, 581 yılın da en uzun parçalı Ay tutulmasını yine depremler izledi. Türkiye'de önce Erzurum ardından Tokat sallandı. Akıllara yine "Tutulma, depremi tetikliyor mu?" sorusu geldi. Uzmanlar "Elimizde bilimsel veri yok, tesadüf" dedi.

Son dakika: Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı.