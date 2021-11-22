Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan” olarak tescillenen ayrıca geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Küresel ısınma ve gölü besleyen kaynakların baraja dönüştürülmesi gibi nedenlerden dolayı kuruyan göl adeta çöle dönüştü. Gölün müdavimi olan su kuşları ise bölgeyi terk ederken, bir zamanlar kuş sesleriyle yankılanan göl havzası şimdilerde sessizliğe büründü.

BİLİMKURGU FİLMLERİNİ ARATMAYAN MANZARA

Drone ile görüntülenen gölün NASA tarafından paylaşılan Mars görüntülerine benzerliği ise dikkat çekiyor. Adeta farklı bir gezegeni andıran göl havzası özellikle gün batımında tamamen kızıla bürünerek bilimkurgu filmlerini aratmayan görünüme kavuşuyor. Tabanında derin çatlaklar oluşan gölde bir zamanlar ihracatı yapılan balık avcılığı da artık sona erdi.

Göl kıyısında terk edilen balıkçı tekneleri çürümeye yüz tuttu.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN GELDİ, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Öte yandan, gölün olduğu bölgeye gelerek manzara fotoğrafı çekmek isteyen vatandaşlar ise hayal kırıklığına uğradı. İzmir’in Menemen ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla Marmara Gölü’ne geldiğini ancak hayal kırıklığına uğradığını belirten Hasan Sevinti, “Fotoğraf çekmek için Türkiye’nin birçok yerine gidiyoruz. Torunumla beraber buraya fotoğraf çekmeye geldik. Hem de torunum gölü görsün istedim. Zaman zaman suyun azaldığını görüyorduk burada ancak bu sefer tamamen hayal kırıklığına uğradık. Tekneler bile karada hiçbir işe yaramaz vaziyette duruyorlar. Fotoğraf adına bir şey kalmamış ancak haber adına çok şey var. Üzüntü verici bir durum. Daha önce 5-6 yıldır sürekli geliyordum buraya. Her geldiğimde suyun azaldığını görüyordum ancak bu sefer hiç su kalmamış. Tarımsal anlamda çok su çekiliyor burada. Tarım arazilerinin sulanmasına da buradan su gidiyor. Buraya gelmek için 50 metre ileride arabaları bırakıyorduk şimdi gölün yüzeyindeyiz” diye konuştu.

Gölün içler acısı hali ise drone ile görüntülendi.

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