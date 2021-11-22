Türkiye Gazetesi

4 medeniyete başkentlik yapmış dünyanın en önemli tarihi yapılarının çıktığı Bursa’nın İznik ilçesi definecilerin hedefi haline geldi.

Bir mağarayı kazan definecilerin burada yaşadığını gören vatandaşlar pes artık dedi. Gündüz çalıştıkları tarlaların gece defineciler tarafından köstebek yuvasına çevrildiğini belirten çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

MAĞARADA KOLTUK TAKIMI

İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler mağaraya dev bir oyuk açtı. Burada kazma kürek aletlerini de bulunduran defineciler koltuk takımı da koyarak mağarada yaşamaya başladılar.

Bu duruma isyan eden mağaranın dibinde zeytin tarlası bulunan çiftçi Bekir Çil, “Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı yok mu bilemiyoruz. Yetkililere defalarca bildirmemize rağmen kimse bu konu ile ilgilenmedi. Gece geliyorlar Kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar çok da rahatlar. Artık bir önlem alınsın” dedi.

Fotoğraf çekmek isterken definecilerin kazdığı çukura düştü Yürüyüş yapmak ve doğa fotoğrafı çekmek için Arnavutköy Sazlıbosna Gölüne giden bir kişi, geri geri gittiği sırada definecilerin kazdığı 10 metrelik çukura düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu İstanbul'da iki kişinin define avı, kötü bitti. Defineciler, hazineye daha hızlı ulaşmak isterken kendilerini havaya uçurdu.

Definecilerden akılalmaz oyun Köylülere AFAD’dan geldiklerini söyleyen 11 kişi, define peşine düştü. Şebeke, köylüleri evde tutmak için de “Gaz sızıntısı var” diye anons yaptırdı.