Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'da sağanak yağış beklendiği belirterek 'sarı kod'lu uyarıda bulundu.

23 Kasım 2021 hava durumu tahmin raporunu yayımlayan MGM, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayınladı. MGM, Muğla'yı da turuncu kodla uyararak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada İstanbul'da yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağı ve çarşamba sabahına kadar devam edeceği belirtildi.

Sarı kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji, 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

MARMARA VE KIYI EGE İÇİN UYARI

Meteoroloji, Marmara'nın genelinde sağanak ve Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Marmara bölgesi için yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer alırken, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın kuzey ve batısında kuvvetli olacağının tahmin edildiği bilgisi yer aldı.

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak geliyor (22 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, iki bölgede sağanak yağış beklendiğini açıkladı. 22 Kasım 2021 hava durumu tahmin raporuna göre; Muğla ve Antalya çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde ise gece saatlerinde etkili olmak üzere sağanak bekleniyor.