Türkiye Gazetesi

Bursa’da Tuz Pazarı’ndaki dükkanında 30 yıldır peynir satan Osman Duydu, küflü peynirin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve penisilin etkisinde güçlü bir antibiyotik olduğunu söyledi. Konya’nın Ereğli ilçesinde üretilen yöresel peynirin tulum şeklinde geldiğini söyleyen Duydu, bu peynirin ‘Konya küflü peyniri’ olarak geçtiğini söyledi.

HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Özel odalarda küflendirilen peynirin kış dönemlerinde hastalıklara çok iyi geldiğini aktaran Duydu, Eskiden Osmanlı zamanında savaşlardan evvel askerlere bu küflü peyniri yedirirlermiş ki askerler hastalanmasınlar, daha zinde ve kuvvetli olsunlar diye. Bu peynir, sadece süt ve mayadan oluşan, yağsız, katkısız, yaylacı malı doğal bir peynirdir. Üretirken önce tulumlara basıyorlar. Sonra tulumlardan çıkartıp ve kesip özel odalarda küflendiriyorlar. Daha sonra ürün yeşilleniyor ve bize geliyor” dedi.

KANUNİ ORDUSUNA YEDİRİYORDU

Abdülhamid Han'ın 4. kuşaktan torunu Nurhan Osmanoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Kanunî Sultan Süleyman, kış aylarında sefere çıkan askerlerine hastalanmasınlar diye küflü peynir yediriyordu. Ayrıca antibiyotik bulunmadan önce askerlerin yaralarına küflü peynir sürüldüğü tarihî kayıtlarda geçiyor. İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücut için güçlü bir antibiyotik olan küflü peynir, düzenli tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hâle getiriyor. Küflü peynir düzenli olarak yenildiğinde ağızda oluşan yaraları da iyileştiriyor. Romatizma ve kemik erimesi gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor.

PENİSİLİN ETKİSİ GÖSTERİYOR

Peynir küfü, tıpkı penisilin etkisi gösteriyor. Bilindiği gibi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Fleming, 1700'lü yıllarda küflenen kapları yıkarken birinde küfün çevresinde bakteri büyümediğini görmüş, bu maddeyi küften ayırarak ona “penisilin” adını vermişti.

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