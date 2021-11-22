Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedeni dün dağ yolu üzerinde bulunmuştu. Ancak cesedi bulan ekiplerin başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı fark etti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın kafatası bulundu.

CESEDİNİN 300 METRE UZAĞINDA BULUNDU

Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu.

GÖMÜP YAPRAKLARLA ÜSTÜNÜ KAPATTI

Yaşlı adamın başını gömen şüphelinin elleriyle toprağı kazdığı ve kesik başı gömdükten sonra yapraklarla kapattığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü. Öte yandan, durumu öğrenen köylüler de olay yerine gelerek meraklı gözlerle yapılan çalışmaları inceledi.

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