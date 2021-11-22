Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, geçtiğimiz yıl koronavirüs hastalığının ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayıldığı Çin Halk Cumhuriyeti’ne tazminat davası açmıştı.
Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Akkurt, verdiği dava dilekçesinde Çin’in salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü’nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği gerekçelerini sunmuştu.
KORONAVİRÜS'Ü ATLATAMADI
Çin’in hastalığın yayılması konusunda çok ciddi ihmallerinin ve ağır kusurunun bulunduğunu söyleyen Akkurt, açtığı dava üzerinden yaklaşık 1,5 sene sonra koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
ABD'nin Missouri eyaleti, Covid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı ABD'nin Missouri eyaleti, koranavirüs salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.